В Черновицкой области из-за вспышки африканской чумы уничтожили 1,5 тысячи свиней

В Новоселицком районе Черновицкой области в фермерском хозяйстве "Дружба народов" из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) утилизировали 1 555 животных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции и.о. начальника Главного управления Госпотребслужбы Украины в Черновицкой области Лазарь Фиалковский.

По его словам, сегодня будет утилизировано еще 40 свиней, а в трех селах Новоселицкого района еще осталось утилизировать 170 животных.

"В том числе 20 голов – это молодняк, который пойдет на сжигание. А те, что весят более 30 килограмм, – отправят на Новоселицкую скотобойню, где из них будут готовить консервы", – сообщил Фиалковский.

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Чиновник рассказал, что заражение животных могло произойти через воду или корма. В то же время он предполагает, что мог иметь место и человеческий фактор – посторонний человек зашел на территорию фермерского хозяйства и занес возбудитель.

Фиалковский сообщил также, что государство пообещало владельцам животных денежную компенсацию в размере 20 гривень за килограмм.

Как сообщал УНИАН, в фермерском хозяйстве "Дружба народов, что в селе Должок Новоселицкого района Черновицкой области, зафиксировали два смертельных случая заболевания животных АЧС. В селах Должок, Малиновка и Берестя Новоселицкого района объявлен карантин.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС не опасен. Заболевание передается при прямом контакте больных и здоровых животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.