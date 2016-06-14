Европейский суд по правам человека рассматривает жалобу украинских пайщиков на земельный мораторий

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассматривать жалобу украинских пайщиков на невозможность купли-продажи земли в Украине в связи с мораторием, который они считают нарушением своих прав, сообщила пресс-служба Ассоциации «Аграрный союз Украины».

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«Украинский пайщики пожаловались в Европейский суд по правам человека, поскольку, как они считают, мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения ограничивает их право распоряжаться своей собственностью - землей. Известно, что ЕСПЧ уже начал рассмотрение первых жалоб», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Собственниками земли являются только физические лица, которые сейчас фактически лишены права ею распоряжаться. В связи с этим все аграрные предприятия Украины обрабатывают только арендуемую землю. Однако эксперты утверждают, что теневой рынок земли в Украине существует.

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Срок действия моратория истекает 1 января 2017 года. Верховная Рада обязала Кабинет министров до 1 марта 2016 года разработать законопроект об обороте земли сельскохозяйственного назначения, который бы определил дальнейшую судьбу украинской земли. Однако законопроект до сих пор не подан в парламент.

Эксперты, как и общество, разделились во мнении относительно отмены моратория. В связи с высоким социальным напряжением, которое вызывает этот вопрос, Министерство аграрной политики и продовольствия предлагает повременить с запуском рынка земли и ограничиться продажей прав аренды на землю, которые можно будет закладывать в банк для получения кредита.