Европейский суд по правам человека рассматривает жалобу украинских пайщиков на земельный мораторий
Украинский пайщики считают, что мораторий на продажу земли ограничивает их право распоряжаться своей собственностью.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассматривать жалобу украинских пайщиков на невозможность купли-продажи земли в Украине в связи с мораторием, который они считают нарушением своих прав, сообщила пресс-служба Ассоциации «Аграрный союз Украины».
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«Украинский пайщики пожаловались в Европейский суд по правам человека, поскольку, как они считают, мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения ограничивает их право распоряжаться своей собственностью - землей. Известно, что ЕСПЧ уже начал рассмотрение первых жалоб», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Украине действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Собственниками земли являются только физические лица, которые сейчас фактически лишены права ею распоряжаться. В связи с этим все аграрные предприятия Украины обрабатывают только арендуемую землю. Однако эксперты утверждают, что теневой рынок земли в Украине существует.
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Срок действия моратория истекает 1 января 2017 года. Верховная Рада обязала Кабинет министров до 1 марта 2016 года разработать законопроект об обороте земли сельскохозяйственного назначения, который бы определил дальнейшую судьбу украинской земли. Однако законопроект до сих пор не подан в парламент.
Эксперты, как и общество, разделились во мнении относительно отмены моратория. В связи с высоким социальным напряжением, которое вызывает этот вопрос, Министерство аграрной политики и продовольствия предлагает повременить с запуском рынка земли и ограничиться продажей прав аренды на землю, которые можно будет закладывать в банк для получения кредита.