Порошенко назвал наиболее перспективные сферы для инвестиций в Украине

Президент Украины Петр Порошенко назвал сельское хозяйство и инфраструктуру наиболее перспективными отраслями, требующими вложений и развития.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко сказал в рамках торжественного открытия производственно-перевалочного комплекса американской компании Bunge в морском торговом порту Николаева.

По словам главы государства, объем вложений в новый перевалочный комплекс составил 280 миллионов долларов.

"Открытие такого комплекса является примером твердой веры инвестора в хорошее экономическое будущее Украины. Это не просто слова, это голосование за Украину деньгами. Деньгами американского инвестора, которые создают новые рабочие места, деньгами, которые увеличивают налоговые отчисления в государственный и местные бюджеты, деньгами, которые увеличивают закупочную цену для украинского фермера и валютную выручку для Украины, укрепляют курс национальной валюты и являются лучшей рекламой инвестиционных возможностей страны", - цитирует пресс-служба Порошенко.

Читайте такжеИнвесторы намерены вложить в сельхозотрасль Украины $10 миллиардов - СМИ

Глава государства отметил, что проекты, подобные тому, что стартовал в Николаеве, свидетельствуют о признании усилий украинских властей на пути реформ. Вместе с тем, Порошенко обратил внимание на то, что определенные барьеры в реализации, в том числе, инфраструктурных проектов все еще существуют. Такими барьерами являются, в частности, чрезвычайно высокие портовые сборы, которые делают украинские порты менее конкурентоспособными по сравнению с другими портами Черного моря, а также доступ к причалам.

"Уверен в том, что в ближайшее время мы совместно с правительством решим и эти проблемы", - заверил глава государства, пообещав также сделать все возможное для обеспечения политической и экономической стабильности в Украине.

Порошенко призвал инвесторов в дальнейшем "не бояться Украины".

"В этих тяжелых условиях Украина способна обеспечить стабильность банковской системы, стабильность курса гривны, стабильность экономического развития. Я думаю, что это тоже очень хорошая оценка тех реформ, которые мы с вами проводим", - подчеркнул президент.

Справка УНИАН. Инвестиции Bunge являются продолжением большой программы американских инвестиций в инфраструктурные объекты в Украине. В частности, в августе 2015 года был подписан меморандум с американской компанией Cargill о строительстве зернового терминала в порту "Южный". В марте 2016 года был подписан договор по строительству зернового терминала. Объем инвестиций составил порядка 100 миллионов долларов.