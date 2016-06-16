Минэкономразвития озвучило прогноз по сельхозпроизводству

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует сокращение сельскохозяйственного производства в 2016 году на 0,2% в сравнении с 2015 годом.

Соответствующий прогноз содержится в аналитическом материале, опубликованном на сайте ведомства.

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При этом основными факторами сокращения производства могут стать высокая конкуренция на внутреннем рынке, потеря рынков сбыта молочной продукции в странах СНГ, новые условия специального режима налогообложения НДС для аграриев и высокая себестоимость производства.

В то же время, по мнению аналитиков министерства, позитивно на объемы сельхозпроизводства могут повлиять улучшение внутреннего потребительского спроса, погодный фактор (значительное количество осадков в период дозревания), а также изменение структуры посевов в пользу яровых зерновых, что позволит достичь лучшей динамики растениеводства во втором полугодии.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли сохранило прогноз сокращения сельскохозяйственного производства в Украине в первом полугодии 2016 года на уровне 1%.

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-апреле 2016 года сократилось на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.