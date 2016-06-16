Минагропрод распределил квоту на производство сахара между 44 заводами

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины распределило предельную квоту на производство сахара для украинского рынка (квоту «А») общим объемом 1,67 млн тонн на 2016-2017 маркетинговый год (сентябрь 2016 – август 2017) между 44 заводами.

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Согласно приказу Минагропрода от 14 июня, размещенному на сайте министерства, в будущем сезоне самый большой объем сахара смогут произвести заводы Винницкой области, входящие в группу «Укрпроминвест-Агро»: «Продовольственная компания «Подолье» (с. Городковка; 113,48 тыс. тонн) и «Продовольственная компания «Заря Подолья» (г. Гайсин; 102,42 тыс. тонн), а также завод во Львовской области – «Радеховский сахар» (с. Павлов, 105,06 тыс. тонн). Остальные заводы получили квоты в пределах от 5 до 93 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор», в текущем 2015-2016 МГ в Украине работало 37 заводов. Собственное производство сахара в этом МГ составило 1,43 млн тонн, а остатки с прошлого года – 562 тыс. тонн.

Правительство сократило квоту «А» на будущий сезон на 3% по сравнению с квотой на этот МГ - до 1,67 млн тонн. Эта квота включает потребление сахара населением в объеме 1,620 млн тонн (из расчета около 38 кг на человека в год) и прочее потребление (в том числе экспорт) - 50 тыс. тонн.