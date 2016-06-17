Нет воды, не работает канализация, рой мух: в Беларуси массово приостанавливают работу кафе и магазинов

В Беларуси за январь-май этого года санитарная служба проверила 15 744 объекта торговли и общепита. «Нарушения были выявлены у более 90% обследованных», — сообщила 16 июня на пресс-конференции в Минске заведующая отделением гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вия Шукевич, пишут "Белорусские новости".

По ее словам, основными являются нарушения текущего характера, такие как несоблюдение температурного режима реализации пищевой продукции — 16,4%; реализация пищевой продукции с истекшим сроком годности — 13,4%; неудовлетворительное санитарное состояние помещений, торгового и технологического оборудования — 14%; отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов — 4,2%; несвоевременное прохождение медицинских осмотров и гигиенического обучения работниками — 4,8%.

Читайте такжеЛукашенко раскритиковал Евразийский союз Путина: равные условия и безбарьерная среда так и не созданыСанитарная служба только за пять с небольшим месяцев приостановила деятельность 1945 объектов. Причина одна — несоответствие санитарным требованиям, сказала специалист.

Санслужба во время проверок сталкивается с тем, что в учреждениях общепита нет воды, не работает канализация, отключены холодильники или их недостаточно. Бывает, что в помещении, где готовят продукцию или продают продукты, рой мух.

«Все зависит от конкретной ситуации, — пояснила Вия Шукевич, — но не должен объект работать, если не функционирует канализация, пол залит. Когда на полу в цеху по изготовлению полуфабрикатов попросту можно поскользнуться. В случае если объект торговли или общепита не реагирует на замечания, не устраняет недостатки в работе, его деятельность могут приостановить».

Специалисты согласны с тем, что в сетевых магазинах, которые строятся с соблюдением требований к помещениям, где продукция постоянно обновляется, а персонал отвечает за свой участок, проще наладить контроль, чем в маленьком сельском магазине, где старое оборудование и за всё в ответе лишь один человек.

Владельцы ресторанов и кафе жалуются, что в Беларуси жесткие санитарные нормы, которые якобы значительно строже, чем у соседей, отметила заместитель начальника отдела общественного питания Министерства торговли Валентина Демиденко:«Например, говорят, что санслужба требует наличия производственных помещений, разделения на холодные и горячие цеха. Однако всё индивидуально, зависит от объемов производства, на каком сырье работает».

«В чем жесткость? — недоумевает Вия Шукевич. — Что — позволить нарушать сроки годности, бардак разводить на предприятии? Надо выполнять свою работу в соответствие с требованиями. Нормальные у нас требования».