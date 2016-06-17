Эксперты прогнозируют рост цен на пшеницу и ячмень

Средняя цена на пшеницу в наступающем 2016-2017 маркетинговом году (МГ, июль 2016- июнь 2017) вырастет в Украине на 6% по сравнению со средней ценой в этом сезоне и составит 145 долл. за тонну, а на ячмень – поднимется на 5%, до 141 долл. за тонну.

Как сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), цена кукурузы будет соответствовать среднему показателю этого МГ – 130 долл.

Читайте такжеУкраинские аграрии уже экспортировали 37,3 миллиона тонн зерновых

«По предварительным расчетам аналитиков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», основанных на данных IFC (Международной финансовой корпорации – УНИАН), средняя цена за тонну пшеницы в Украине в следующем маркетинговом году может составить 145 долл. (плюс 6% к 2015-2016 МГ), ячменя - 141 долл. (плюс 5%), кукурузы - 130 долл., что соответствует средней цене 2015-2016 МГ», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что причинами восходящего ценового тренда являются погодные риски, сокращение переходных остатков ячменя и кукурузы в мире и вероятное подорожание нефти.

По прогнозу УКАБ, в Украине прогнозируется сокращение производства пшеницы на 21%, до 21 млн тонн, в результате снижения площадей под культурой на 13% и урожайности на 9%, до 35,2 ц/га. Экспорт этой культуры прогнозируется на уровне 10 млн тонн, что на 39% меньше, чем в 2015-2016 МГ.

Также эксперты прогнозируют незначительное сокращение производства ячменя на 1,1%, до 8,2 млн тонн, вследствие снижения урожайности до 27,5 ц/га. По результатам маркетингового года экспорт может составить около 4 млн тонн, что на 7% ниже показателя 2015-2016 МГ.

Читайте такжеПоловина всего украинского экспорта пшеницы пришлась на ЕС

В то же время производство кукурузы в Украине, по прогнозу УКАБ, вырастет на 13,1%, до 26 млн тонн, благодаря росту посевных площадей на 9,5% и урожайности на 3,3%, до 59 ц/га. Украинский экспорт этой культуры увеличится на 8,5%, до 17,2 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты УКАБ прогнозировали, что в связи с ожидаемым сокращением переходных запасов средняя цена на сою в Украине в 2016-2017 маркетинговом году (МГ), который начнется в сентябре этого года, вырастет на 12% по сравнению со средней ценой в текущем 2015-2016 МГ и составит 393 долл. за тонну.

По данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) в 2015 году собрала 60,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше, чем в 2014 году.

В 2014-2015 МГ Украина поставила на внешние рынки рекордные 34,8 млн тонн зерновых. По прогнозу экспертов общественного объединения «Экономический дискуссионный клуб» экспорт зерновых в 2015-2016 МГ достигнет 39,9 млн тонн.