Минагропрод повысил прогноз экспорта зерновых из Украины

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует, что украинские аграрии в 2015-2016 маркетинговом году (июль 2015 – июнь 2016) экспортируют почти 39 миллионов тонн зерновых, сообщила пресс-служба ведомства.

Отметим, что в середине МГ министерство ожидало объемы экспорта на уровне 36 миллионов тонн, но уже в мае поставки за рубеж превысили прогнозы.

"В 2015-2016 маркетинговом году Украина экспортирует почти 39 млн тонн зерна. По состоянию на 17 июня фактические объемы экспорта зерна составляют 37,9 миллиона тонн", - говорится в сообщении министерства.

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В частности, украинские аграрии поставили на внешние рынки 16,4 миллиона тонн пшеницы, почти 17 миллионов тонн кукурузы, 4,3 миллиона тонн ячменя и 232 тысяч тонн других зерновых. Кроме того, объем экспорта пшеничной муки в этом сезоне составляет 325 тысяч тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) в 2015 году собрала 60,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше, чем в 2014 году.

Согласно меморандуму между Минагропродом и зернотрейдерами, объем экспорта зерна из Украины не должен превышать 36 миллионов тонн. Но, как отметили в министерстве, положительные прогнозы по будущему урожаю позволяют торговым компаниям увеличить поставки за рубеж за счет снижения переходных остатков.

Эксперты считают, что в 2015-2016 маркетинговом году объем экспорта зерновых из Украины может достичь 39,9 миллиона тонн. В 2014-2015 МГ этот показатель составил 34,8 миллиона тонн.