Украина уже использовала 85% всех квот на беспошлинный экспорт продовольствия в ЕС

Украинские экспортеры использовали на начало июня 85% всех квот на беспошлинные поставки продовольствия в Европейский Союз, в частности, еще в январе полностью исчерпались квоты на поставки кукурузы, почти заполнены квоты на пшеницу, но неиспользованными остаются квоты на свинину и ячмень.

Об этом сообщила пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

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«По состоянию на начало июня, украинские экспортеры использовали уже 85% всех квот на поставки сельскохозяйственных товаров в Европу. Если квоты на кукурузу и продукты из нее были полностью исчерпаны уже в январе, то в мае 2016 года Украина использовала 99,7% всех квот на поставки пшеницы и продуктов из нее», - говорится в сообщении.

Украинские экспортеры свинины получили лицензии только на поставки 1,1 тыс. тонн мяса из разрешенных к беспошлинному ввозу 20 тыс. тонн, то есть, поставили всего 5% от квоты. То же касается ячменя - пока использовано лишь немногим меньше 6% квоты.

Также украинские производители могут поставить еще 10 тыс. тонн курятины из 18 тыс. тонн, которые можно поставить в ЕС без пошлин.

В целом же, по состоянию на 30 мая Украина получила лицензии на поставку 1,36 млн тонн сельскохозяйственной продукции, что и составило 85% от всех выделенных квот.

Как сообщал УНИАН, квоты на экспорт сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз, предусмотренные Соглашением об ассоциации, являются тарифными и означают лишь объем товаров, который может быть поставлен без пошлин.

К апрелю Украины полностью исчерпала выделенные на 2016 год квоты на беспошлинные поставки в ЕС меда, сахара, кукурузы, ячменной крупы и муки, обработанных томатов, а также виноградного и яблочного соков.

В 2015 году Украина экспортировала некоторые продукты, превысив квоты - например, мед (в прошлом году Украина превысила свою тарифную квоту по этому продукту в четыре раза), сок (тарифная квота превышена в семь раз), кукуруза (тарифная квота превышена почти в 20 раз).