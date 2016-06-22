Россия пугает Беларусь запретом на поставки молочной продукции

Россия может полностью запретить поставки молочной продукции из Беларуси из-за проблем с ее качеством и безопасностью, сообщил Россельхознадзор по итогам переговоров главы ведомства Сергея Данкверта и заместителя министра сельского хозяйства Беларуси, директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александра Субботина.

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В ходе переговоров Данкверт привел конкретные примеры поставок сухой молочной продукции из Беларуси, не отвечающей требованиям соответствующего технического регламента Таможенного союза. Россельхознадзор подчеркнул необходимость принятия белорусской стороной "экстренных мер по недопущению ввоза в Россию продукции ненадлежащего качества и безопасности", сообщает Прайм.

"В случае повторных обнаружений указанных отклонений в продукции, Россельхознадзор будет вынужден ввести ограничения на поставки молочной продукции из Беларуси в целом, либо с отдельных предприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только в 2016 году на территорию России было поставлено свыше 304 тысяч тонн молочной продукции белорусского происхождения, в том числе ввезено более 56 тысяч тонн сухой молочной продукции.