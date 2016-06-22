Девальвация гривни и сокращение посевов: эксперты назвали причины подорожания гречки

На украинском рынке гречки, которая весной начала стремительно дорожать, нет сговора розничных сетей по повышению цены, а причинами роста цены на этот продукт являются девальвация национальной валюты и снижение производства, сообщил на пресс-конференции президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Я уверен, что никакого сговора нет... На сегодняшний момент это экономика, чистая экономика", - сказал Охрименко.

Эксперт отметил, что из-за падения курса гривни дорожает производство гречки. Кроме того, гречка не является биржевым товаром, ее трудно продать за границу и из-за относительно низких урожайности и цены, а доходы от производства этой культуры не так высоки, как, например, от продажи кукурузы.

По его словам, именно поэтому украинские аграрии сокращают посевы под гречихой.

Присутствовавший на пресс-конференции заместитель директора Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Михаил Данкевич отметил, что, несмотря на меньший по сравнению с прошлым годом урожай, дефицита гречки нет и Украина не будет импортировать эту крупу до нового урожая осенью.

"Дефицита гречки нет, поэтому я считаю, что мы импортировать не будем", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов Украинской аграрной конфедерации, цена на гречневую крупу, которая в отдельных случаях достигает 45 гривни/килограмм, а в среднем составляет 32,28 гривни/килограмм, растет в связи с сокращением имеющихся запасов на складах до 5 тысяч тонн при прошлогоднем урожае 128 тысяч тонн, а также из-за спекуляций со стороны посредников и розничных продавцов.

В этой связи Антимонопольный комитет Украины начал расследование по факту стремительного подорожания гречневой крупы, которое может быть результатом сговора производителей.

В случае подтверждения фактов нарушений на участников рынка могут быть наложены штрафы в размере до 10% от дохода за предыдущий финансовый год.

За последние пят лет валовой сбор гречихи на зерно в стране уменьшился более чем вдвое - до 128 тысяч тонн в 2015 году с 282 тысяч тонн в 2011 году. Основной причиной этого стало сокращение посевных площадей под культурой в указанный период - до 133 тысяч га с 311 тысяч га.