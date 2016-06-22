Украинцам обещают снижение цен на молоко и масло

Цены на масло и молоко в Украине будут снижаться из-за падения мировых цен на сухое молоко и масло, что ставит отечественных производителей в сложное положение низкой доходности, сообщила пресс-служба Государственного информационно-аналитического центра мониторинга внешних товарных рынков (Госвнешинформ).

"Масло будет дешеветь, молоко тоже. Снижение цен на сухие молокопродукты в мире привело к их уменьшению в Украине. Ситуация на украинском и европейском рынке молокопродуктов, по-прежнему сложная из-за низких цен реализации. Для сохранения приемлемой маржи переработчики вынуждены снижать цену на сырье", - говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что средняя цена закупки молока у производителя в Украине установилась на уровне 4,2 гривни/килограмм. Экспортные цены на сухое молоко составляют 1 250-1 400 долларов за тонну (1,25-1,4 доллара/килограмм). Эти цены, согласно сообщению, не выгодны производителям и переработчикам.

Читайте такжеШесть украинских предприятий начали экспорт "молочки" в Китай

"Падение мировых цен на сухое обезжиренное молоко привело к снижению закупочных цен европейских трейдеров на украинскую продукцию до уровня, который фактически является неприемлемым для отечественных компаний-экспортеров при стабильном курсе гривни", - отметили в Госвнешинформе.

Ограниченный сбыт и низкие цены повлияли также и на рынок сопутствующего продукта производства сухого обезжиренного молока, а именно сливочного масла. В ожидании снижения цен покупатели на внутреннем рынке не спешат закупать большие объемы масла. Сегодня цена на масло 82% жирности на внутреннем рынке составляет 59-63 тысяч гривень за тонну, цена за границей стартует с 2 300 долларов за тонну в странах дальнего зарубежья, а на рынках СНГ составляет 2 500-2 600 долларов/тонна.

Как сообщал УНИАН, по прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), снижение цен на молоко-сырье в Украине продолжится до августа в связи с профицитом молока в объеме около 500 тысяч тонн. Несмотря на избыток молока, переработчики заявляют о нехватке качественного сырья.