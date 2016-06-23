В Казахстане бьют тревогу: водные объекты на грани техногенной катастрофы

Депутат Мажилиса парламента Казахстана Галина Баймаханова в депутатском запросе на имя главы Кабмина подняла проблему загрязнения водных ресурсов в РК, в частности в северо- и северо-западных регионах, передает Zakon.kz.

По словам Баймахановой, в обществе нарастает тревога за судьбу малых и больших рек, озер и водоемов, всех водных источников, являющихся основой жизни и хозяйственной деятельности человека.

Читайте такжеПрезидент Казахстана посоветовал гражданам глубоко вдохнуть и забыть про доллар«Бьют в набат и специалисты – гидрогеологи и гидрологи, наблюдающие за состоянием водных объектов. Так, Нуртас Балмагамбетов – гидрогеолог с большим стажем работы по поискам и разведке подземных вод, занимающийся их изучением и мониторингом с 1976 года и до сегодняшнего дня, поднимает вопросы загрязнения уникального месторождения подземных вод Кокжиде», - сказала она.

По ее словам, многолетние наблюдения, проводимые им на водозаборах «Кокжиде» и «Кенкияк» показывают, что в пресных подземных водах региона появились нефтепродукты и тяжелые металлы.

«Техногенное загрязнение подземных вод в Казахстане наблюдается в западном и северо-западном регионах, то есть в нефтедобывающих и в горнорудных районах. В той же Актюбинской области в подземных водах долины реки Илек ведется мониторинг состояния природных экосистем, в том числе подземных вод на изменение их физического состояния и состава. Особую тревогу вызывает зараженность вод железом, марганцем и шестивалентным хромом. Эта проблема для актюбинцев не нова, ведь они постоянно сталкиваются с ядовито-зелеными лужами на поверхности земли», - указала парламентарий.

В то же время у депутата вызвало недоумение факт, что данные по исследованию и очистке подземных вод оказались засекречены.

В развитии темы она попросила главу Кабмина представить ответы на вопросы, изложенные в ее депутатском запросе.