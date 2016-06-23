Киев убедил Брюссель в возможности увеличения квот на экспорт украинской аграрной продукции в ЕС - глава Минагропрода

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой заверяет, что украинской стороне удалось убедить представителей Европейского Союза в том, что квоты на аграрную продукцию, которая поставляется на рынок ЕС, не являются постоянными цифрами и их можно пересмотреть в сторону увеличения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Кутовой сказал сегодня в Брюсселе журналистам по результатам ежегодного аграрного диалога Украина-ЕС, который состоялся 22-23 июня.

"Я могу четко сказать, что вчера и до первой сегодняшней утренней встречи четким ответом для нас было то, что этот вопрос даже не обсуждается. Сегодня, спустя два дня, в результате напряженных дискуссий он уже обсуждается, и я думаю, что нас поняли. Я бы очень не хотел, чтобы прописанные в Соглашении (об ассоциации - УНИАН) технические параметры воспринимались нашими европейским партнерами как замороженные неизменные позиции. Это один из результатов, которых я хотел достичь, и нам это удалось. Европейские партнеры здесь, в Брюсселе, уже не считают, что это неизменная позиция, и прислушиваются к нашей позиции", - сказал министр.

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При этом Кутовой подчеркнул, что вопрос квот не был целью встреч, но он инициировал его. "Если в самом начале наши аргументы просто слышали, то в конце наших дискуссий сегодня на встрече с комиссаром Хоганом (Фил Хоган - комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства и развития сельских территорий - УНИАН) нас не только услышали, но и поняли. Я буду очень осторожен в контексте утверждений, но лед тронулся, и я думаю, что вопрос изменений по установленным квотам становится более реальным", - подчеркнул глава ведомства.

По его прогнозам, на конкретные результаты можно надеяться уже в ближайшие три месяца.

Отвечая на вопрос УНИАН, по каким именно позициям идет речь об увеличении квот, Кутовой сказал, что речь шла о всех позициях, по которым у Украины есть экспортный потенциал. При этом министр отметил, что диалог по этому вопросу будет продолжен на уровне министерства и генеральных директоратов Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли в рамках рабочих групп. "Это будет напряженный, возможно, ежедневный процесс. После этого, как я надеюсь, мы придем к компромиссу", - подчеркнул он.

Говоря об аграрном диалоге в целом, Кутовой сообщил, что главной целью мероприятий было установление связей между ассоциациями, "более глубокий диалог всех генеральных директоратов в Брюсселе с министерством".

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"Диалог будет продолжаться - они уже имеют контакты, знают друг друга. Также мы обсуждали все сложные вопросы, связанные с деятельностью Государственной службы безопасности пищевых продуктов, поскольку речь идет о проникновении наших товаров на европейский рынок. Мы провели достаточно успешную рабочую сессию в формате должностных лиц, чтобы убедить, что реформы по безопасности пищевых продуктов и вообще реформы в отрасли, в том числе институциональные реформы министерства, имеют довольно неплохую динамику", - сказал министр.

Глава ведомства также сообщил, что для него основной задачей было подтверждение позиций, что Украина является надежным и перспективным партнером. "Для представителей аграрного сектора ЕС украинские аграрии являются крупными конкурентами, и здесь нужна взвешенная политика в контексте того, как мы можем получить дополнительные преференции от ЕС и вместе с тем рассматриваться как потенциальный и очень привлекательный партнер. Надо убеждать, а не только декларировать свои потребности и желания", - подчеркнул Кутовой.

Как сообщал УНИАН, на начало июня украинские экспортеры использовали 85% всех квот на беспошлинные поставки продовольствия в Европейский Союз, в частности, еще в январе полностью исчерпались квоты на поставки кукурузы, почти заполнены квоты на пшеницу, но неиспользованными остаются квоты на свинину и ячмень.

Квоты на экспорт сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз, предусмотренные Соглашением об ассоциации, являются тарифными и означают лишь объем товаров, который может быть поставлен без пошлин.

В 2015 году Украина экспортировала некоторые продукты, превысив квоты - например, мед (в прошлом году Украина превысила свою тарифную квоту по этому продукту в четыре раза), сок (тарифная квота превышена в семь раз), кукуруза (тарифная квота превышена почти в 20 раз).