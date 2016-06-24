Кабмин запланировал на 2017 год прямую поддержку малых сельхозпроизводителей

Кабинет министров утвердил и направил в Верховную Раду основные направления бюджетной политики на 2017 год, в которые включил прямую поддержку малых и средних сельскохозяйственных производителей из бюджетов всех уровней в сумме до 1% от валового производства аграрной продукции за 2016 год.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Комментируя это решение, премьер-министр Владимир Гройсман поставил задачу перед Кабмином разработать формулу предоставления прямой госпомощи, которая бы учитывала эффективность производства на ферме.

"Важно, чтобы в бюджете 2017 года была достаточно существенная поддержка фермерским хозяйствам, которые производят украинский национальный продукт. Приоритет – это маленькие и средние фермерские хозяйства. Мы должны сделать формулу, которая будет определять, что мы даем поддержку на 1 га площади с коэффициентом произведенной продукции, то есть не просто стимулировать обработку земли, а и расширение производства, увеличение урожайности, улучшение технологий, органическое производство, переработку и так далее", - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой ранее сообщал о планах ведомства закрепить объем поддержки агросектора в размере 1% от валового производства агропродукции на уровне отдельного закона. По словам министра, в 2015 году сумма оборота агропродукции составила около 550 миллиардов гривень, соответственно речь идет о выделении из бюджетов порядка 5,5 миллиарда гривень.

Минагропрод также планирует получить из госбюджета дополнительные 450 миллионов гривень на проекты по поддержке сельского хозяйства в текущем году. Но, по словам министра, аграрии смогут получить средства только к весне.

На прямую адресную помощь смогут рассчитывать исключительно малые предприятия до 500 га.