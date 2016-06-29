На Ивано-Франковщине в хозяйстве датской компании из-за жары погибли почти 700 свиней

Как сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, всего в помещении, где был нарушен температурный режим, содержались 1350 голов свиней.

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«В одном из помещений хозяйства, в котором содержится 1350 голов, погибла 671 свинья. Из анамнестических данных установлено, что 25 июня все поголовье было клинически здоровое, нормально потребляло корм и воду. В ночь с 25 на 26 июня произошло самопроизвольное отключение вентиляционной системы в одном помещении хозяйства… Учитывая анамнестические данные, результаты вскрытия и лабораторных исследований, причиной гибели свиней в хозяйстве «Даноша» является тепловой удар (гипертермия)», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, предприятие проводит ремонтные работы вентиляционной системы. На время обследования температура в помещении составляла 32°С.

По результатам лабораторного исследования специалисты установили, что африканская чума свиней или сибирская язва не могли быть причиной смерти животных.

Справка УНИАН. «Даноша» работает на украинском рынке с 2004 года. На Прикарпатье предприятие имеет производственные мощности в селах Копанки, Лука, Вилки Калушского района, Тустань, Ланы Галицкого района, в которых содержится приблизительно 125 тысяч голов свиней.

«Даноша» является компанией со 100% датским капиталом и сестринской компанией сельскохозяйственного предприятия Poldanor S.A. (Польша, входит в группу Axzon).