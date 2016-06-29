В России продлили продуктовое эмбарго до конца 2017 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2017 года продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции Запада.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

"Продлить с 6 августа 2016 года до 31 декабря 2017 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", - говорится в указе.

Этим же документом правительству РФ поручено обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление мер, необходимых для реализации этого указа.

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Также правительство получает полномочия при необходимости вносить предложения об изменении срока действия указанных экономических мер.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам "ДНР" и "ЛНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.

Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран ввели санкции в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий РФ, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине.

7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ.

Позже Путин подписал указ о продлении до 5 августа 2016 года ответных мер на санкции Запада. Также Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго.