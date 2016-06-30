Кабмин подготовит законопроект об обороте сельхозземель до 10 июля

Кабинет министров, которому Верховная Рада поручила подать законопроект об обороте сельскохозяйственных земель до 1 марта 2016 года, намерен завершить его подготовку до 10 июля текущего года.

Об этом в ходе бизнес-конференции сказал глава Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

"Не буду очень оптимистичным, но я надеюсь, что на следующей неделе мы уже вывесим его (законопроект - УНИАН) на сайте министерства", - сказал Кутовой.

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Он подчеркнул, что законопроект не будет содержать нормы о снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель. "Никаких новинок там не будет. Там будут отображены те подходы, о которых я говорил раньше. То есть оборот прав аренды и залог прав аренды. Вопрос прямой продажи (земли - УНИАН) на данный момент мы выносить не будем", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод планирует разрешить продажу прав аренды на землю, которые смогут быть заложены при получении кредита, на переходном этапе перед открытием рынка земли.

По словам главы Минагропрода, оборот права аренды земли позволит увидеть индикативное ценообразование, то есть ту цену, которую теоретически можно получить в случае осуществления продажи между физическими лицами – собственниками паев. Кутовой отмечал, что, ориентируясь на эти ценовые составляющие, когда они будут приближены к европейским показателям, правительство, возможно, вернется к вопросу следующего этапа земельной реформы – запуска рынка сельхозземель. Министр заявлял, что предложение Минагропрода не предполагает запуска полноценного рынка земли без такого переходного периода.