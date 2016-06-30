В Черниговской области зафиксировали вспышку чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины зафиксировали вспышку смертельно опасного для животных заболевания – африканской чумы свиней (АЧС) – в Черниговской области в подсобном хозяйстве, где погибли пять из 32 содержащихся там свиней.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«В Черниговской области в личном подсобном хозяйстве гражданина, проживающего в селе Хибаловка Куликовского района Черниговской области, с 28 по 29 июня зарегистрирована гибель пяти из 32 имеющихся голов свиней», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что диагноз АЧС был установлен по результатам лабораторного исследования тканей погибших животных.

На данный момент проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Справка УНИАН. По данным из открытых источников, кроме указанного случая, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 12 вспышек АЧС, в том числе в Полтавской и Одесской областях – по три, в Житомирской, Сумской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской и Черновицкой – по одной.

В 2015 году на территории Украины было зафиксировано 40 случаев АЧС в девяти областях: в Черниговской – 13 вспышек, в Киевской и Сумской – по 6, в Полтавской – 5, в Николаевской – 4, в Ривненской и Одесской – по два, в Житомирской и в Черкасской – по одному случаю. При этом 5 из этих вспышек произошли в дикой природе.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.