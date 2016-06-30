Экспорт украинской аграрной продукции в ЕС вырос на четверть

Экспорт аграрной продукции из Украины в страны Европейского Союза в январе-мае 2016 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 24% и составил 1,8 млрд долл., тогда как общий объем экспорта сельхозпродукции составил 5,7 млрд долл., сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владислава Рутицкая на своей странице в соцсети Facebook.

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«Экспорт продукции аграрного сектора составляет 41,8% от общего экспорта, а это 5,7 млрд долл. Сторонники евроинтеграции, для вас победа: в страны ЕС отечественные производители экспортировали уже на сумму 1,796 млрд долл. Экспорт за этот период по сравнению с прошлогодним увеличился на 23,9%», - написала Рутицкая.

Замминистра отметила, что по сравнению с аналогичным периодом 2015 года объем выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции вырос на 2,4%, а внешнеторговый оборот увеличился на 4,3%.

Лидирующие позиции в региональной структуре экспорта в январе-мае заняли страны Азии, куда было отправлено 43,6% от общих поставок. Выручка от поставок в Азию составила 2,5 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 млрд долл. и превысил импорт на рекордные для страны за годы независимости 11,1 млрд долл. При этом 45% экспорта ушло в страны Азии, 28,2% – в Европу, 13,6% – в Африку и 10% – в страны СНГ.

Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры (16% от общего объема поставок за рубеж), жиры и масла (9%) и масличные культуры (4%).