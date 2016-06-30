Украина и Молдова договорились восстановить торговые отношения, ограниченные взаимными запретами

Украина и Молдова готовы найти взаимоприемлемые торговые решения и восстановить торговые отношения между двумя странами, ограниченные взаимными барьерами весной текущего года. Как сообщили в пресс-службе правительства, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе телефонного разговора премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

Как подчеркнули в пресс-службе, главы правительств договорились как можно быстрее восстановить практическую работу Межправительственной украинско-молдавской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которая не проводила заседаний с 2011 года. Гройсман отметил, что межправительственная комиссия должна стать эффективным и ключевым институциональным механизмом двустороннего взаимодействия.

«Стороны отдельно обсудили ситуацию вокруг существующих ограничений в торговле между двумя государствами и договорились о поиске взаимоприемлемых решений, которые позволят наладить полноценное торговое взаимодействие», - сообщили в правительстве.

Премьер-министр Молдовы также пригласил Владимира Гройсмана принять участие в торжествах по случаю 25-й годовщины Независимости Республики Молдова, которые состоятся в Кишиневе 27 августа этого года.

Как сообщал УНИАН, правительство Молдовы временно, с 27 апреля до конца этого года, ввело квоты на поставку молочной и мясной продукции украинского производства, а также установило пошлины на импорт, который будет превышать установленные квоты, чтобы защитить менее конкурентоспособного внутреннего производителя.

Министерство экономического развития и торговли Украины в ответ заявило, что считает такие действия нарушением норм Всемирной торговой организации (ВТО) и соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Кроме того, Украина ввела ряд ответных мер. В то же время уже в июне текущего года Киев и Кишинев договорились о необходимости снимать ограничения, поскольку они являются контрпродуктивными.