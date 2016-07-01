Кабмин разрешил Фискальной службе проверить аграриев в части уплаты НДС

Кабинет министров Украины по предложению Министерства финансов Украины разрешил Государственной фискальной службе провести документальные проверки аграрных предприятий в связи с возможными нарушениями платежной дисциплины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Комментируя необходимость принятия такого решения, министр финансов Александр Данилюк сказал: "Мы просим разрешить ГФС провести документальные проверки сельскохозяйственных предприятий. Это связано с тем, что мы проанализировали динамику возмещения НДС и увидели некоторые аномалии. Суммы серьезные. Мы против давления на бизнес, но в условиях, когда мы считаем каждую копейку, надо проверить. У нас есть подозрения, что компании пользуются спецрежимом (уплаты налогов - УНИАН), который действовал в прошлом году, но в этом году был изменен".

В свою очередь глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что проверки должны проводиться, но без ограничения хозяйственной деятельности.

"Проверка не должна быть давлением. Это интеллектуальная работа, которую нужно сделать незаметно. Проверяйте, но интеллектуально", - сказал Гройсман.

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В то же время, в ходе обсуждения данного вопроса глава Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой и глава Министерства юстиции Павел Петренко предложили усовершенствовать правительственное решение и ограничить время проведения проверок двумя месяцами - до сентября текущего года. Кроме того, Минфину было предложено составить список компаний, которые будут проверены. Этот перечень будет представлен на следующем заседании правительства, ориентировочно 6 июля. Тогда же будет окончательно утвержден текст соответствующего правительственного распоряжения.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс в части налогообложения агропредприятий. С 2016 года НДС является обязательным к оплате и возмещению. Согласно принятым изменениям, операции с зерновыми и техническими культурами облагаются НДС в пропорции: 85% начисленного налога – в бюджет, 15% – в распоряжении предприятия на специальном счете; операции с продукцией животноводства: 20% – в бюджет, 80% – на спецсчет; другие операции с сельскохозяйственной продукцией: 50 на 50. Ранее весь начисленный налог аккумулировался на счетах предприятий.