Из-за вспышки АЧС на Черниговщине сожгли уже 70 свиней, движение через зараженное село запрещено

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, в период с 30 июня по 3 июля осуществлен обход 215 частных хозяйств, изъято, забито и сожжено более 70 голов свиней общим весом 5,21 т, вывезена и сожжена подстилка и продукты жизнедеятельности животных.

Закрыто движение транспортных средств в зоне села Хибаловка по автомобильной дороге А-251003 Вересочь – Кладьковка. Объезд до села Кладьковка осуществляется от автомобильной дороги Р-67 через село Дремайловку.

Читайте такжеНа ферме в Николаевской области зафиксировали

В ходе заседания государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при облгосадминистрации, которое состоялось 1 июля, было принято решение об обеспечении работы свинохозяйств всех форм собственности в «закрытом режиме», временном ограничении на определенных территориях торговли живыми свиньями, запрете подворного убоя свиней на территории зоны наблюдения для реализации продуктов их убоя, принятии мер по недопущению осуществления торговли в неустановленных местах.

Как сообщал УНИАН, в селе Хибаловка Куликовского района в личном подсобном хозяйстве 28-29 июня была зарегистрирована гибель 5 из 32 голов свиней. При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киев) установлен диагноз "африканская чума свиней".

В течение 2014-2015 годов в Черниговской области было зарегистрировано 24 случая заболевания АЧС, в том числе в Куликовском районе. С начала 2016 года АЧС в Черниговской области зарегистрирована впервые.