В Минагропроде назвали самый прибыльный вид агробизнеса по итогам прошлого года

Производство семян подсолнечника стало самым прибыльным видом аграрного бизнеса по итогам 2015 года с показателем рентабельности 80,5% в гривне, а производство яиц заняло второе место с показателем 60,9%, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"По итогам 2015 года наибольший показатель рентабельности среди сельскохозяйственной продукции показало производство семян подсолнечника (80,5%). Второе место по рентабельности заняло производство яиц (60,9%)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по сравнению с предыдущим годом лидеры не изменились, но если рентабельность производства яиц увеличилось на несколько процентов, то подсолнечника – более чем в два раза.

Гривневая рентабельность производства овощей открытого грунта в 2015 году составила 47,5%, зерна – 43,1%, сахарной свеклы – 28,2%, картофеля – 24,2%, свинины – 12,7%, молока – 12,6%.

Самый большой показатель убыточности - у производства мяса овец и коз (-29,6%), далее идут производство мяса крупного рогатого скота (-17,9%) и мяса птицы (-6,1%).

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, доля предприятий аграрного сектора (сельское, рыбное и лесное хозяйство), которые завершили 2015 год с прибылью, составляет 88,4%, что является самым большим показателем среди всех отраслей экономики. Объем полученной прибыли составляет 128,4 миллиарда гривень, что также является самым большим показателем среди всех отраслей. Убыток остальных 11,6% предприятий составил 25,3 миллиарда гривень.

В целом по итогам 2015 года на прибыль вышли 73,3% предприятий Украины. Однако показатель прибыли не перекрыл объем убытка – 352,9 миллиарда гривень против 726,3 миллиарда гривень.