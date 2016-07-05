Доля продовольствия в объеме украинского экспорта составила 42%

Доля продовольственных товаров в объеме экспорта из Украины в январе-мае этого года составила 42,2%, или 4,6 млрд долл. в денежном выражении, причем зерновые культуры составили 17,9% общего экспорта (1,9 млрд долл.), сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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«В январе-мае 2016 года Украина поставила на внешние рынки аграрной продукции на 4,6 млрд долл. Наибольшую долю в этом экспорте составили зерновые культуры (17,9% от общего экспорта, на сумму 1,9 млрд долл.), готовые пищевые продукты (6,2% от общего экспорта, на сумму 672 млн долл.), семена и плоды масличных растений (3,3% от общего экспорта, на сумму 351 млн долл.)», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за указанный период Украина импортировала аграрной продукции на 1,5 млрд долл., что сформировало положительное сальдо внешней торговли сельхозтоварами в 3,1 млрд долл. Наибольшая доля в импорте продовольствия за январь-май пришлась на готовые пищевые продукты (4,5% от общего экспорта, на сумму 527 млн долл.), семена и плоды масличных растений (1,9% от общего экспорта, на сумму 222 тыс. долл.), съедобные плоды и орехи (1,5% от общего экспорта, на сумму 171 млн долл.), рыбу и ракообразные (1,3% от общего экспорта, на сумму 148 млн долл.).

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Как сообщал УНИАН, экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 млрд долл. и превысил импорт на рекордные для страны за годы независимости 11,1 млрд долл. При этом 45% экспорта ушло в страны Азии, 28,2% – в Европу, 13,6% – в Африку и 10% – в страны СНГ.

Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры (16% от общего объема поставок за рубеж), жиры и масла (9%) и масличные культуры (4%).