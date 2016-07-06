ЕБРР готов поддержать украинское органическое производство и переработку подсолнечника

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) будет поддерживать органическое производство, переработку подсолнечника и другие виды аграрного бизнеса с высокой добавленной стоимостью в Украине, сообщил на пресс-конференции директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

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"Мы обсуждали с Полом Полманом (президент корпорации Unilever – УНИАН) как дальше инвестировать в цепочку стоимости, например, в органику, в увеличение добавленной стоимости в переработке подсолнечника. Мы будем разрабатывать эти идеи и концепции с Министерством аграрной политики и продовольствия, и говорить с представителями пищевой промышленности относительно помощи в этом процессе", - сказал Аджунер.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на конец июня 2016 года, банк взял на себя обязательства относительно предоставления около 12 миллиардов евро в рамках 364 проектов по всей стране.