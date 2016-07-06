Кабмин продлил продуктовое эмбарго против России до 2018 года

Кабинет министров Украины продлил ответное “продуктовое” эмбарго на российские товары, впервые введенное решением правительства от 30 декабря 2015 года сроком на 6 месяцев, до 31 декабря 2017 года в связи с новыми ограничениями со стороны России.

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Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду.

“Вносится проект постановления, которым предлагается продлить до 31 декабря 2017 года включительно действия запрета поставки на таможенную территорию Украины товаров происхождением из России, утвержденных постановлением Кабинета министров от 30 декабря 2015 года. Соответствующий проект постановления выносится на рассмотрение в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности Украины в ответ на введение Российской Федерацией торговых запретов и ограничений в отношении Украины”, - сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя постановление.

При этом Кубив сообщил, что принятое постановление является частью ответных мер Украины на указ президента РФ от 1 июля о введении торговых ограничений до 31 декабря 2017 года, а остальные возможные меры будут рассмотрены Советом национальной безопасности и обороны.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. В частности, они предусматривают продление срока действия продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Киргизстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

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Как подчеркнула торговый представитель Украины Наталья Микольская, эти новые торговые ограничения России означают полную остановку украинского транзита в Казахстан и Киргизстан, и в этой связи Украина также поднимет вопрос торговых ограничений на заседании Совета по торговле товарами ВТО ориентировочно 6 июля и на генеральном совете ВТО в конце июля.

Правительство Украины 4 июля заявило о намерении немедленно ввести зеркальные меры в ответ на действия РФ.

Министерство экономического развития и торговли Украины призвало ЕС и Казахстан требовать от Российской Федерации отмены ограничений на транзит украинских товаров.

Штаб оперативного реагирования, созданный с целью мониторинга ситуации с торговыми ограничениями для Украины со стороны России, 5 июля зафиксировал первые факты непропуска украинских грузов через российскую границу после того, как 1 июля президент РФ Владимир Путин издал указ, ограничивающий транзит.

По состоянию на 5 июля на российской границе были задержаны 43 фуры и 22 вагона с украинскими товарами.

В декабре 2015 года российская власть приняла ряд решений, которые ограничивают, а в некоторых сегментах полностью отменяют торговые отношения с Украиной.

Среди таких решений - приостановка Россией действия договора о зоне свободной торговли в отношении Украины в рамках СНГ. Ограничительные меры вступили в силу с 1 января 2016 года. Тогда же Россия ввела эмбарго на экспорт украинского продовольствия и ряда промышленных товаров.

2 января Украина ввела зеркальные торговые меры, а именно – импортные пошлины на широкий спектр российских товаров и товарных групп в размере от 1,5% до 19%. Часть пошлин имеет переходный период в 3-5 лет.