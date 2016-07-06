Гройсман призвал разобраться с возмещением НДС аграриям и провести необходимые проверки

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Министерство финансов и Государственную налоговую службу разобраться с вопросом возмещения налога на добавленную стоимость аграрным предприятиям, а также провести проверки в тех компаниях, которые подозреваются в манипуляции налоговыми данными.

Об этом Гройсман сказал в ходе заседания правительства в ответ на замечание главы Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, присутствовавшей на заседании.

По информации Южаниной, некоторые крупные агрохолдинги получают сегодня значительные суммы возмещений НДС по операциям, проводившимся в 2015 году. Однако режим возмещений налога аграриям начал действовать только с 2016 года, а значит проводимые сейчас возмещения могут быть незаконными.

"Если есть злоупотребления - по ним должен быть результат. И это надо сделать быстро", - сказал Гройсман. При этом он подчеркнул, что проверки должны пройти по конкретным предприятиям.

"Не надо всех под одну гребенку, - сказал глава правительства. - Будет отдельное поручение ГФС провести срочную проверку по предприятиям и дать ответ".

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Присутствовавший на заседании правительства министр финансов Украины Александр Данилюк в свою очередь отметил, что на текущий момент перечня предприятий - нарушителей законодательства нет. По словам Данилюка, ГФС предложило проверить более 2000 агропредприятий на предмет правильности начисления и возмещения НДС. "Но я с таким предложением не согласен и вносить его (на рассмотрение правительства - УНИАН) не буду", - сказал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, на предыдущем заседании правительства - 4 июля - Кабинет министров Украины по предложению Министерства финансов в целом одобрил возможность проведения проверок аграрных предприятий в связи с возможными нарушениями ими платежной дисциплины. При этом глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что проверки должны проводиться без ограничения хозяйственной деятельности. Кроме того, глава Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой и глава Министерства юстиции Павел Петренко предложили ограничить время проведения проверок двумя месяцами - до сентября текущего года. Минфину было предложено составить список компаний, которые будут проверены.

24 декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс в части налогообложения агропредприятий. С 2016 года НДС является обязательным к оплате и возмещению. Согласно принятым изменениям, операции с зерновыми и техническими культурами облагаются НДС в пропорции: 85% начисленного налога – в бюджет, 15% – в распоряжении предприятия на специальном счете; операции с продукцией животноводства: 20% – в бюджет, 80% – на спецсчет; другие операции с сельскохозяйственной продукцией: 50 на 50. Ранее весь начисленный налог аккумулировался на счетах предприятий.