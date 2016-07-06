Кабмин одобрил концепцию внедрения электронной акцизной марки

Кабинет министров Украины по предложению Министерства финансов одобрил концепцию создания и внедрения автоматизированной системы контроля за оборотом алкогольных напитков и табачных изделий.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства 6 июля.

Согласно сообщению пресс-службы Минфина, внедрение электронной акцизной марки обеспечит создание единого информационного пространства и формирование базы данных об обороте подакцизных товаров, станет действенным рычагом в борьбе с фальсифицированной, контрафактной и контрабандной продукцией.

Минфин отмечает, что внедрение электронной акцизной марки обеспечит комплексный контрольно-предупредительный мониторинг в сфере оборота подакцизных товаров и охватит все этапы их перемещения от производителя или импортера до конечного потребителя. Кроме того, принятое решение значительно упростит документооборот в сфере обращения подакцизных товаров, минимизирует влияние человеческого фактора на администрирование акцизного налога и в целом уменьшит объем теневого рынка подакцизных товаров.

Как сообщал УНИАН, Государственной фискальной служба в течение 2015 года удалось предотвратить попадание на рынки фальсифицированной и контрабандной продукции на общую сумму 861,6 млн грн.

В 2015 году ликвидировано 84 подпольных производства фальсификата. Из незаконного оборота изъято спирта на сумму 70,1 млн грн, ликеро-водочных изделий – на 103,4 млн грн, табака – на 155 млн грн, горюче-смазочных материалов – на 496,7 млн грн.