Минэкономразвития предлагает отменить либо ограничить госрегулирование цен на продукты

Министерство экономического развития и торговли предложит Кабинету министров Украины отменить либо ограничить государственное регулирование цен на продукты питания, сообщил заместитель министра Максим Нефедов на круглом столе в Киеве.

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"Мы предлагаем два варианта решения ситуации. Как более радикальный - абсолютно полная отмена этого списка (продуктов питания, цены на которые подлежат госрегулированию - УНИАН), так и условно более умеренный - существенное сокращение этого списка и лишение местных органов права этим заниматься (контролировать цены - УНИАН)", - сказал он.

При этом Нефедов подчеркнул, что выбор конкретного варианта оптимизации госрегулирования будет зависеть от того, какое из двух решений поддержит правительство.

По словам замминистра, Кабмин примет решение по этому вопросу в течение нескольких месяцев. При этом Нефедов отметил, что Минэкономразвития поддерживает идею полного отказа от госрегулирования цен.

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Директор департамента развития предпринимательства и регуляторной политики Минэкономразвития Владимир Семенихин, который также принимал участие в круглом столе, отметил, что вопреки идее государственного регулирования, с 2003 года рост цен на социально значимые продукты питания значительно опережает средний рост цен по всем продуктам питания.

"По хлебу, муке и свинине среднегодовой рост цен составлял 12% с 2003 до 2013 года. То есть в среднем за 10 лет цены на эти регулируемые категории росли на 2% выше, что дало почти 20% накопленного роста выше, чем средний индекс цен продуктов питания", - сказал Семенихин.

Глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский отметил, что предложение Минэкономразвития по ограничению списка продуктов, цены на которые подлежат госрегулированию, не соответствует принципам рыночной экономики.

"Либо мы перекладываем ценообразование на производителей и государство оставляет за собой только наблюдательные, а не контрольные функции, либо так, как сейчас предлагается, - то же самое, что было. Те же будут коррупционные схемы и государственные инспекции", - сказал Чагаровский.

Справка УНИАН. Государственное регулирование цен на продукты питания установлено постановлением Кабинета министров от 25 декабря 1996 года №1548 «Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов по регулированию цен (тарифов)».