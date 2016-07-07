"Укрспирт" с начала года нарастил экспорт спирта в 10 раз

Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности в январе-июне 2016 года экспортировало 151,8 тысячи дал профильной продукции, что в 10 раз превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщила пресс-служба госпредприятия.

"В первом полугодии предприятие уже реализовало 151,8 тысячи дал продукции. Для сравнения, за весь 2015 год экспортировано около 140 тысяч дал, а в первом квартале 2015 года на внешние рынки отгружено 15,2 тысячи дал", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Укрспирт" договорился о поставках спирта в Венгрию.

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Как сообщал УНИАН, "Укрспирт" также имеет договоренности о поставках в Грузию, Азербайджан, Польшу, Доминиканскую Республику.

"Укрспирт" в 2015 году произвел 9,4 миллиона дал этилового спирта, что на 21% меньше, чем в 2014 году. Чистая прибыль госпредприятия в 2015 году составила 16 миллионов гривень против 532,2 миллиона гривень чистого убытка в 2014 году.

Министерство аграрной политики и продовольствия планирует до конца 2016 года передать "Укрспирт" Фонду государственного имущества для последующей приватизации.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрспирт" было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод. Общая годовая мощность этих заводов составляет 31,3 миллиона дал. "Укрспирт" производит спирт, алкогольные напитки, биоэтанол и другую продукцию. На предприятии работает около 5 тысяч человек. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию "Укрспирта".