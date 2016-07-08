Украинские аграрии уже намолотили 4,5 миллиона тонн зерновых

Украинские аграрии к 8 июля собрали урожай на площади 1,3 млн га (14% к прогнозу), намолотив 4,5 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Согласно сообщению, средняя урожайность зерновых составляет 34,7 ц/га.

При этом пшеницы намолочено 1,5 млн тонн с площади 399 тыс. га (7% от прогноза), а ячменя – 2,8 млн тонн с 840 тыс. га (30%).

Горох собран с площади 57 тыс. га (25%) в объеме 170 тыс. тонн.

Кроме того, намолочено 179 тыс. тонн озимого рапса с 76 тыс. га.

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Всего сбору подлежат 9,4 млн га ранних зерновых и зернобобовых культур, из которых 6 млн га пшеницы, 2,8 млн га ячменя, 142 тыс. га ржи, 214 тыс. га овса и 230 тыс. га гороха.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых и зернобобовых в этом году составит до 60 млн тонн.

В прошлом году, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) собрала 60,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше, чем в 2014 году. В частности, пшеницы было собрано 26,5 млн тонн, кукурузы – 23,2 млн тонн, ячменя – 8,3 млн тонн, гречихи – 127 тыс. тонн. Урожай подсолнечника составил 11,2 млн тонн.