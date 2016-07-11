В Украине вступило в силу эмбарго на российские товары до конца 2017 года

Решение правительства Украины о продлении продуктового эмбарго в отношении российских товаров до конца 2017 года, принятое в ответ на новые торговые ограничения со стороны России, сегодня вступило в силу.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

“Постановление вступает в силу со дня его опубликования”, - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины продлил ответное продуктовое эмбарго на российские товары, впервые введенное решением правительства от 30 декабря 2015 года сроком на 6 месяцев, до 31 декабря 2017 года в связи с новыми ограничениями со стороны России.

1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. В частности, они предусматривают продление срока действия продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Киргизстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

Правительство Украины 4 июля заявило о намерении немедленно ввести зеркальные меры в ответ на действия РФ.

Действия российской стороны были во многом предсказуемыми. В частности, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, организовывать с 1 июля доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход России. В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года. По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 миллиард долларов.