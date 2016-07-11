В Нацбанке объяснили, благодаря чему цены в Украине замедлили рост

Замедление инфляции до 6,9% в годовом выражении несколько опережает прогнозы Национального банка Украины относительно уровня инфляции и объясняется замедлением годовой базовой инфляции и стремительным снижением темпов роста цен на сырье для продуктов питания.

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Об этом говорится в комментарии регулятора опубликованном на официальном сайте.

Регулятор отмечает, что снижение базового индекса потребительских цен и удешевление сырьевых продовольственных товаров компенсировало более значительный, чем предполагалось, влияние со стороны административно регулируемых цен и тарифов.

«Текущая динамика потребительской инфляции и составляющих этого показателя свидетельствует о достижимости инфляционной цели на конец 2016 (12% +/- 3 п.п.)», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине в июне по сравнению с маем зафиксирована дефляция на уровне 0,2% после инфляции в мае на уровне 0,1% к предыдущему месяцу. В годовом выражении, к июню 2015 года, инфляция в июне 2016 года замедлилась до 6,9% с 7,5%, зафиксированных месяцем ранее. С начала года, в январе-июне, потребительские цены в Украине выросли на 4,9%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%, Международный валютный фонд – до 15,1%, Всемирный банк – до 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, инфляция в текущем году замедлится до 19%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает годовую инфляцию на уровне 12% и курс гривни около 24,1 грн за доллар.