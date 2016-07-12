Молдова оставит торговые ограничения для Украины до конца года, но не будет их продлевать

Молдова оставит в силе торговые ограничения в отношении Украины, предусматривающие квотирование поставок молочной и мясной продукции, а также повышенные пошлины на импорт, до конца 2016 года и не будет их продлевать.

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Об этом заявил министр экономики Молдовы Октавиан Калмык на пресс-конференции в Киеве.

"Товарооборот между Украиной и Молдовой снизился в разы. В частности, наш экспорт упал до 40 млн долл. В то же время, наш импорт из Украины - в пределах 600 млн долл. Несмотря на это, Молдова ввела ограничения в торговле, которые были временны. Мы договорились на прошлой встрече, что эта мера будет действовать до конца года и не будет продлена в дальнейшем”, - сказал он.

Министр отметил, что Молдова выступает за гармоничное развитие экономических отношений с Украиной и настроена устранять барьеры во взаимной торговле.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Молдовы Павел Филип договорились найти взаимоприемлемые торговые решения и восстановить торговые отношения между двумя странами, ограниченные взаимными барьерами весной текущего года.

Правительство Молдовы временно, с 27 апреля до конца этого года, ввело квоты на поставку молочной и мясной продукции украинского производства, а также установило пошлины на импорт, который будет превышать установленные квоты, чтобы защитить менее конкурентоспособного внутреннего производителя. Министерство экономического развития и торговли Украины в ответ заявило, что считает такие действия нарушением норм Всемирной торговой организации (ВТО) и Соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ. И Украина ввела ряд ответных мер. Но уже в июне текущего года Киев и Кишинев договорились о необходимости снимать ограничения, поскольку они являются контрпродуктивными.