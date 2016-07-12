Украинские аграрии намолотили почти 8 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии к 12 июля собрали урожай на площади 2,2 миллиона га (24% к прогнозу), намолотив 7,9 миллиона тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, средняя урожайность зерновых составляет 34,9 центнера/га.

При этом пшеницы намолочено 3,7 миллиона тонн с площади 1 миллиона га (17% от прогноза), а ячменя – 3,8 миллиона тонн с 1,1 миллиона га (41%).

Горох собран с площади 101 тысяча га (44%) в объеме 310 тысяч тонн.

Кроме того, намолочено 326 тысяч тонн озимого рапса с 133 тысяч га (24%).

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Всего сбору подлежат 9,4 миллиона га ранних зерновых и зернобобовых культур, из которых 6 миллионов га пшеницы, 2,8 миллиона га ячменя, 142 тысяч га ржи, 214 тысяч га овса и 230 тысяч га гороха.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых и зернобобовых в этом году составит до 60 миллионов тонн.

В прошлом году, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) собрала 60,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше, чем в 2014 году. В частности, пшеницы было собрано 26,5 миллиона тонн, кукурузы – 23,2 миллиона тонн, ячменя – 8,3 миллиона тонн, гречихи – 127 тысяч тонн. Урожай подсолнечника составил 11,2 миллиона тонн.