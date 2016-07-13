Минсельхоз США улучшил прогноз урожая зерновых в Украине

Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует, что в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2016 – июнь 2017) урожай зерновых в Украине составит 61,3 млн тонн, что на 2,5% больше июньского прогноза (59,8 млн тонн).

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Согласно сообщению на сайте USDA, специалисты ведомства в июле увеличили прогноз производства пшеницы в 2016-2017 МГ на 1 млн тонн по сравнению с июньским прогнозом – до 24 млн тонн. Экспорт этой культуры ожидается на уровне 12,5 млн тонн против 11,5 млн тонн в июньском прогнозе.

Прогноз производства кукурузы для Украины на 2016-2017 МГ не изменился и составляет 26 млн тонн. Поставки кукурузы из нашей страны за рубеж, как ожидают в USDA, должны составить 17 млн тонн, прогнозы экспорта также не изменились.

В то же время повышен прогнозный объем производства фуражного зерна – до 36,2 млн тонн с 35,8 млн тонн, а экспорта – до 21,3 млн тонн с 21,1 млн тонн.

По расчетам USDA, производство масличных в этом МГ в Украине составит 18,6 млн тонн, тогда как в июне специалисты ведомства прогнозировали 18,8 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) в 2015 году собрала 60,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше, чем в 2014 году.

По предварительным данным, в 2015-2016 МГ Украина экспортировала рекордный объем зерна – 39,4 млн тонн, что на 13% больше показателя 2014-2015 МГ.