Замглавы Минагропрода Рутицкая уходит с должности

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Владислава Рутицкая, которая была назначена на эту должность в сентябре 2014 года, уходит в отставку, но продолжит работу в ведомстве в качестве советника министра, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Владислава Рутицкая завершает работу в должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции и продолжит свою работу в качестве советника министра и руководителя проектов, которые защищают интересы украинских производителей на иностранных рынках", - говорится в сообщении.

В сообщении также приводится комментарий главы Минагропрода Тараса Кутового, который отметил, что Рутицкая продолжит работу над евроинтеграционными проектами в министерстве.

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"Наше сотрудничество не прекращается. Мы и в дальнейшем будем вместе работать над проектом Еврокомиссии по поддержке сельского хозяйства в Украине, институциональной реформы в министерстве и созданием автоматизированной системы контроля качества пищевой продукции", - цитирует Кутового пресс-служба.

В сообщении не указана причина ухода Рутицкой с должности.

Справка УНИАН. Рутицкая была назначена на должность замглавы Минагропрода 17 сентября 2014 года, когда правительство возглавлял Арсений Яценюк. После назначения нового правительства 14 апреля 2016 года она осталась работать в команде министра Кутового.

Во время работы в министерстве Рутицкая возглавляла, в частности, проекты по восстановлению орошения в южных областях Украины, по внедрению аграрных расписок, гармонизации украинского законодательства с европейскими нормами.