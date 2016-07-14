Глава Минагропрод рассчитывает, что закон об обороте земель сельхозназначения будет принят до конца года

Об этом в интервью изданию "Новое время" заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

"Если говорить о KPI (ключевые показатели эффективности, - УНИАН), то первый - это принятие закона "Об обороте земель сельхозназначения". Я планирую, что он будет в Верховной Раде в рабочем состоянии в сентябре - в начале октября. И до конца года во втором чтении закон должен быть проголосован", - заявил Кутовой.

Читайте такжеМинАПК вызвало на ковёр директоров госпредприятий: двое уволены, десятерым объявлен выговор

Кроме того, министр выступает за принятие закона о государственной поддержке агропромышленного конкурса.

"Второе - я хотел бы, чтобы у нас был принят закон о государственной поддержке АПК, где будут прописаны вопросы поддержи малых и средних фермеров. И по вопросам приватизации", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Верховная Рада продлила мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2017 года.

Читайте такжеВ МинАПК заверили, что принцип европейской передачи полномочий будет максимально соблюден

Принятый парламентом документ предполагает обязательство для Кабинета министров подготовить к марту 2016 года законопроект об обороте земли. Ранее Госгеокадастр заявлял, что отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения возможна не раньше 2018 года в связи с несовершенством законодательной базы.

Эксперты разделились во мнении по поводу отмены моратория. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие указывают на то, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями.

Полное интервью читайте в свежем номере издания "Новое время"