ООН предоставит Украине техпомощь для развития сельского хозяйства на $15 миллионов

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) предоставит Украине техническую помощь в развитии сельского хозяйства на 15 млн долл. в рамках подписанной 13 июля Рамочной программы сотрудничества для Украины между FAO и Министерством аграрной политики и продовольствия.

Об этом УНИАН сообщила заместитель главы Минагропрода Елена Ковалева.

"Подписание этого рамочного соглашения является исключительно знаковым событием. Эта программа сотрудничества рассчитана до 2019 года и учитывает все основные приоритеты и направления, по которым FAO будет сотрудничать с Украиной. Оценочная сумма, необходимая для реализации всех инициатив FAO в Украине, на сегодня составляет порядка 15 миллионов долларов", - сказала замминистра, отметив, что продподразделение ООН может выступать как ключевым донором, так и привлекать к реализации проектов других инвесторов.

Ковалева отметила, что, в частности, FAO предоставит помощь Украине в переходе на санитарные и фитосанитарные стандарты ЕС, а также в создании открытых баз данных проектов международной технической и финансовой помощи, в которых могут участвовать аграрии. Кроме того, Минагропрод совместно с FAO планирует запустить программы популяризации здорового питания в школах.

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"Мы будем внедрять программы улучшения детского питания в школах, например, такие, как "Овощной микс", в рамках которой мы будем организовывать снабжение школ наборами овощей для детей. Закупка будет производиться у местных фермеров. Или, например, "Школьное молоко". Вначале будут пилотные проекты, а затем запуск по всей стране", - сказала Ковалева.

Как сообщал УНИАН, FAO также предоставляет помощь фермерам и сельскому населению, пострадавшим от военной агрессии России в Донецкой и Луганской областях. В частности, весной совместно с правительством Канады за счет ассигнований в сумме 3 млн канадских долл. организация предоставила 14 тысячам мелких фермеров птицу, кроликов, корм для них, а также и семена для посадки картофеля и других овощей. В прошлом году весной организация предоставила домохозяйствам на востоке Украины посадочный картофель, а осенью - цыплят и трехмесячных запас корма для них.