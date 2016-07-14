Минагропрод хочет помогать украинским фермерам выходить на внешние рынки

Об этом он заявил в интервью изданию "Новое время".

"У крупных холдингов достаточно ресурса, чтобы продвигать себя за рубежом. А у маленькой компании такой возможности нет. Ну, не поедет фермер или даже представитель фермерской ассоциации в Иран договариваться о поставках. Это должно сделать министерство. Поехать, договориться о сотрудничестве, вернуться в Киев, напечатать в буклетике - вот, у нас есть иранский рынок, им нужно это, это и это. Выписать спецификацию, о которой мы с партнерами договорились, прописать стандарты качества… А формировать большие партии мы можем на базе ГПЗКУ на старте на льготных условиях. Элеваторы у госкомпании есть, портовая перевалка - тоже", - рассказал министр.

При этом он отметил, что получить всю информацию о возможностях экспорта и другой помощи фермеры смогут в специальном офисе, которое планируется создать при Министерстве АПК.

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Также министр рассказал, что хочет сделать ставку на прямую государственную поддержку малых и средних фермеров.

"Таких, которые обрабатывают до 500 га земли и не имеют доступа к банковским кредитам. Фактически это те, кто создает новую форму хозяйствования в селе. Это будет денежная поддержка, а не фискальная. Потому что как только мы вводим какие-то налоговые льготы, бизнес тут же перестраивается, тут же понимает, где можно сэкономить, появляются какие-то коррупционные схемы", - рассказал Кутовой.

При это он выступает за содействие не отдельным предпринимателям, а объединениям фермеров.

"Например, кооперативы, группы, объединившиеся вокруг каких-то активов: общей сушки или элеватора. Распределение поддержки должно идти через фермерские ассоциации. Через людей, которые друг друга знают. Никаких комиссий при облгосадминистрациях, как было раньше. К тому же возможность получения такой помощи простимулирует фермеров объединяться. Люди чаще объединяются или против кого-то, или вокруг какой-то выгоды", - отмечает глава МинАПК.

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"Поясню на примере яблок. Мы их импортируем на десятки миллионов евро. Потому что урожай сберечь не можем, нет холодных складов. В сезон у нас яблок валом, мы давим из них сок, а в несезон обработанное яблоко едет сюда откуда угодно. А если фермеры объединятся, государство может помочь проинвестировать строительство таких складов для них", - пояснил Кутовой.

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