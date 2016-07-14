Кабмин уволил Рутицкую с должности замглавы Минагропрода

Кабинет министров Украины уволил Владиславу Рутицкую с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия в рамках выполнения требованиями законодательства о деятельности центральных органов исполнительной власти.

Соответствующее распоряжение №481 опубликовано на портале правительства.

"Освободить Рутицкую Владиславу Валерьевну от должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции в соответствии с абзацем третьим части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти", - говорится в документе.

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Согласно закону об органах центральной исполнительной власти, заместители министра увольняются с должностей Кабинетом министров в связи с увольнением самого министра.

Владислава Рутицкая была назначена на должности заместителя министра в сентябре 2014 года. До этого занимала должность заместителя генерального директора агрохолдинга "Мрия".

В октябре 2014 года она была отстранена от должности заместителя министра, а в декабре того же года восстановлена. Министром агрополитики на тот момент был Алексей Павленко.

Павленко был уволен с должности министра в апреле 2016 года в связи со сменой всего Кабинета министров.