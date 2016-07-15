Россия запретила ввоз украинских кормов

Россельхознадзор с 15 июля ввел временные ограничения на ввоз кормов и кормовых добавок с украинского предприятия «Катеринопольской елеватор».

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Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Россельхознадзор.

«Россельхознадзор с 15 июля 2016 года вводит временные ограничения на ввоз продукции предприятия Украины: ООО «Катеринопольский елеватор» (производство комбикормов). В случае поступления в Россию продукции указанного предприятия, отгруженной до даты введения временных ограничений, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме с последующим обязательным проведением лабораторного контроля на наличие незаявленных ГМО-компонентов», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Причина временного запрета связана с комбикормами для цыплят-бройлеров, в которых были выявлены ГМО, резюмируют в Россельхознадзоре.