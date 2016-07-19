Украине прогнозируют перепроизводство сахара

Украина в будущем сезоне сахароварения, который начнется со сбором сахарной свеклы в августе-сентябре 2016 года и завершится зимой, может столкнуться с перепроизводством сахара, общий объем изготовления которого составит 2 миллиона тонн при необходимых для обеспечения внутреннего рынка 1,6 миллиона тонн, сообщил на пресс-конференции глава Национальной ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор" Андрей Дыкун.

"Если все будет идти так, как оно идет на сегодняшний день, то есть идеально, отменно, то мы можем получить в этом году около 2 миллионов тонн сахара, то есть мы сегодня имеем перепроизводство (остатки сахара на складах предприятий, по словам Дыкуна, составляют 600 тысяч тонн - УНИАН), а будем иметь его еще больше", - сказал глава "Укрцукра".

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Дыкун подчеркнул, что перепроизводство сахара будет вызвано тем, что в этом году аграрии заняли под свеклой большую площадь, чем в прошлом году – 284 тысяч га. При урожайности в 45-47 тонн/гектар Украина соберет в этом году около 13 миллионов тонн сахарной свеклы.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году площади под свеклой составляли 239 тысячи га, урожай – 10,3 миллиона тонн, а производство сахара – 1,43 миллиона тонн.

В 2015 году к началу сезона сахароварения на складах предприятий было 562 тысяч тонн сахара. Минагропрод прогнозировал, что остатки этого продукта к началу будущего сезона сахароварения в 2016 году составят 343 тысяч тонн.