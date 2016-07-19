Минэкономразвития назвало причины замедления роста цен в Украине

Дефляция на 0,2% в июне обусловлена сезонным снижением цен на сельскохозяйственную продукцию, одежду и обувь, что компенсировало повышение стоимости подакцизных товаров, включая алкоголь, табачные изделия и автомобильное топливо.

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Об этом сообщается в аналитическом материале, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

При этом, по мнению аналитиков министерства, во второй половине 2016 года потребительские цены все же умеренно вырастут.

В частности, инфляция вырастет уже по итогам июля за счет увеличения цен на электроэнергию, а также ускорится в сентябре-октябре на фоне повышения стоимости горячей воды и отопления.

В то же время, дополнительными факторами роста потребительских цен могут стать задержки получения траншей Международного валютного фонда, а также увеличение цен производителей и негативные экономические ожидания.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в июне по сравнению с маем зафиксирована дефляция на уровне 0,2% после инфляции в мае на уровне 0,1% к предыдущему месяцу.

С начала года, в январе-июне, потребительские цены в Украине выросли на 4,9%.

Согласно приведенным данным, в июне в Украине по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подешевели овощи - на 9,2%, одежда - на 2,5%, сахар - на 2%.

В годовом выражении больше всего подешевели яйца - на 19,5%, овощи - на 19,4%, фрукты - на 14,5%.

Наибольший рост цен в июне к маю зафиксирован на алкогольные и табачные изделия - на 2,7%, на яйца - 2,6%.

В годовом выражении больше всего подорожали горячая вода и отопление - на 63,6%, электроэнергия - на 56,4%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%, Международный валютный фонд – до 15,1%, Всемирный банк – до 15%.