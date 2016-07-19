Потребительские настроения украинцев улучшились - исследование

Потребительские настроения украинцев в июне улучшились за счет повышения оценки личного материального положения, соответствующий индекс вырос на 2,4 пункта - до показателя 52,7.

Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на сайте GfK Ukraine.

При этом украинцы в июне стали более оптимистичными в отношении практически всех составляющих потребительских настроений - ожиданий развития экономики, личного благосостояния, динамики безработицы, целесообразности больших покупок и девальвационных ожиданий.

В то же время инфляционные ожидания украинцев ухудшились за счет перспектив повышения цен на жилищно-коммунальные услуги.

“В июне выросли все составляющие индекса потребительских настроений, а больше всего - индекс текущего материального положения, что может быть связано с сезонной дефляцией. Несмотря на текущее снижение цен, инфляционные ожидания выросли, учитывая дальнейшее повышение коммунальных тарифов”, - отметили аналитики GfK Ukraine.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в июне по сравнению с маем зафиксирована дефляция на уровне 0,2% после инфляции в мае на уровне 0,1% к предыдущему месяцу.

С начала года, в январе-июне, потребительские цены в Украине выросли на 4,9%.

Согласно приведенным данным, в июне в Украине по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подешевели овощи - на 9,2%, одежда - на 2,5%, сахар - на 2%.

В годовом выражении больше всего подешевели яйца - на 19,5%, овощи - на 19,4%, фрукты - на 14,5%.

Наибольший рост цен в июне к маю зафиксирован на алкогольные и табачные изделия - на 2,7%, на яйца - 2,6%.

В годовом выражении больше всего подорожали горячая вода и отопление - на 63,6%, электроэнергия - на 56,4%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%, Международный валютный фонд – до 15,1%, Всемирный банк – до 15%.