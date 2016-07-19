Украинские аграрии уже намолотили 18 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии к 19 июля собрали урожай на площади 5 миллионов га (52% к прогнозу), намолотив 18 миллионов тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, средняя урожайность зерновых составляет 36 центнеров/га.

При этом пшеницы собрано 11,3 миллиона тонн с площади 2,9 миллиона га (47% от прогноза), ячменя – 6 миллионов тонн с 1,8 миллиона га (65%), ржи – 21 тысячу тонн с 9 тысяч га (6%), овса – 13 тысяч тонн с 6 тысяч га (3%).

Горох собран с площади 190 тысяч га (80%) в объеме 596 тысяч тонн.

Кроме того, намолочено 720 тысяч тонн озимого рапса с 283 тысяч га (62%).

Всего уборке подлежат 9,4 миллиона га ранних зерновых и зернобобовых культур, из которых 6 миллионов га пшеницы, 2,8 миллиона га ячменя, 142 тысячи га ржи, 214 тысяч га овса и 230 тысяч га гороха.

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Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых и зернобобовых в этом году составит до 60 миллионов тонн. В то же время Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует, что урожай зерновых в Украине составит 61,3 миллиона тонн.

В прошлом году, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) собрала 60,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше рекордного показателя 2014 года – 63,8 миллиона тонн.

По предварительным данным, в 2015-2016 МГ Украина экспортировала рекордный объем зерна – 39,4 миллиона тонн, побив рекорд 2014-2015 МГ в 34,8 миллиона тонн.