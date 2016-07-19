В Украине засыхает урожай лука

Урожай лука во многих хозяйствах южных областей Украины оказался под угрозой, сообщает Сегодня.ua со ссылкой на заявление директора ООО "АгроАнализ" Вадима Дудки.

"По словам специалиста, виной всему – погодные условия. В мае и первой половине июня обильные дожди буквально заливали посевы. Ближе к концу июня погода довольно резко изменилась и на смену осадкам пришли экстремальная жара и засуха, которые повлекли массовые поражения полей комплексом грибковых заболеваний", - говорится в сообщении.

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По оценкам экспертов, некоторые фермеры региона могут потерять до 60% валового сбора.

По данным эксперта, на сегодня признаки поражения уже имеет около 60% луковых полей юга Украины, а существенные поражения – не менее 20%. И с каждым днем картина ухудшается. Основные патогены, вызывающие усыхание в этом сезоне – стемфилиум и гельминтоспориум – болезни, которые редко способны поражать здоровое, крепкое, неповрежденное растение.