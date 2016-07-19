В Минагропроде спрогнозировали объем урожая зерновых

Валовой сбор зерновых в Украине в 2016 году четвертый год подряд превысит 60 миллионов тонн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя главы ведомства Ярослава Краснопольского.

"В текущем году аграрии вырастили хороший урожай, и уже четвертый год подряд валовой сбор зерна должен превысить 60 миллионов тонн", - цитирует Краснопольского пресс-служба.

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В пресс-службе также отметили, что в этом году Одесская область собрала уже больше 3 миллионов тонн зерна ранней группы, что является одним из самых высоких показателей для этого региона.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод прогнозировал сбор зерна в 2016 году в пределах 60 миллионов тонн. К 19 июля аграрии собрали 18 миллионов тонн зерновых.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует, что урожай зерновых в Украине составит в этом году 61,3 миллиона тонн.

В 2015 году, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) собрала 60,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше рекордного показателя 2014 года – 63,8 миллиона тонн.