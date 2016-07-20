Производство сахара в Украине вырастет почти на 20% - Минагропрод

Производство сахара в Украине в 2016-2017 маркетинговом году, который начнется в сентябре, вырастет по сравнению с текущим МГ на 19%, до 1,7 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на директора департамента продовольствия Минагропрода Николая Мороза.

"Будет произведено около 1,7 миллиона тонн сахара, что является достаточным для обеспечения внутреннего спроса", - говорится в сообщении.

По словам Мороза, внутреннее потребление сахара в будущем МГ составит 1,6 миллиона тонн.

"С учетом начальных запасов и объемов внешней торговли, в том числе и в рамках договоренностей с ЕС, предложение внутреннего рынка, по нашим прогнозам, составит около 2,05 миллиона тонн при потребности внутреннего рынка на уровне 1,6 миллиона тонн", - цитирует Мороза пресс-служба.

В пресс-службе отметили, что достаточное наличие сахара на внутреннем рынке подтверждается стабильной ценовой ситуацией. Согласно официальным данным Госстата, в течение ноября 2015 года - июня 2016 года оптово-отпускные цены производителей и розничные цены на сахар снизились на 9,2% и 11,8% соответственно.

При этом реализация сахара государственным специализированным бюджетным учреждением "Аграрный фонд", которая осуществлялась в течение января-апреля этого года, не имела значительного влияния на внутренний рынок, так как сбыт сахара был предназначен исключительно для промышленной переработки и не мог быть реализован в розничной торговле. Кроме того, реализованные объемы сахара составляли 5,8% внутреннего потребления сахара за период.

Читайте такжеМинагропрод распределил квоту на производство сахара между 44 заводами

Ключевым фактором, который повлиял на уровень цены сахара в Украине, по предположению специалистов Минагропрода, могло стать снижение спроса на сахар со стороны перерабатывающих предприятий и населения.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам отраслевой ассоциации "Укрцукор", Украина в будущем сезоне сахароварения может столкнуться с перепроизводством сахара, общий объем изготовления которого составит 2 миллиона тонн.

В 2016 году аграрии заняли под свеклой большую площадь, чем в прошлом году – 284 тысяч га. При урожайности в 45-47 тонн/га Украина соберет в этом году около 13 миллионов тонн сахарной свеклы. В 2015 году площади под свеклой составляли 239 тысяч га, урожай – 10,3 миллиона тонн, а производство сахара – 1,43 миллиона тонн.